Die Kerwebesucher in Hohenecken müssen auch in diesem Jahr wohl auf die vor allem bei Jugendlichen beliebten Boxautos verzichten. Das hat Ortsvorsteher Alexander Rothmann (CDU) in der Sitzung des Ortsbeirates am Dienstagabend gesagt. Es gebe kaum noch Anbieter von Autoscootern. Diese Erfahrung machten auch andere Kommunen beim Planen ihrer Feste. „Die wenigen, die es noch gibt, gehen lieber auf große Plätze wie den Wurstmarkt“, so Rothmann. Jetzt soll sich der Kaiserslauterer Marktmeister Dietmar Keller noch mal auf die Suche begeben, eventuell auch nach alternativen Angeboten vor allem für die jüngere Generation Ausschau halten. Das Rahmenprogramm mit Musik sei dank der Hilfe von Sponsoren und dem großen Engagement des Vereinsrings wieder gesichert, so der Ortsvorsteher. „Da kommen immer mehrere tausend Euro zusammen. Es wird im bisherigen Umfang weitergehen.“