Der Fußball-Verbandsligist TuS Hohenecken verwöhnt weiterhin seine Anhängerschaft. Mit viel Spielwitz und noch mehr Toren. Gegen den ASV Fußgönheim landeten die Schützlinge von Benny Hassenfratz einen eindrucksvollen 5:1-Sieg und festigten damit ihren Spitzenplatz in der Abstiegsrunde.

Dabei mussten die Hohenecker verletzungsbedingt auf einen ihrer besten Stürmer verzichten: auf den torgefährlichen Sergen Tok. „Aber die Mannschaft hat diesen Ausfall kompensiert“, bemerkte Hassenfratz nach dem Sieg und vermied es wie immer, einen seiner Spieler besonders hervorzuheben. Dabei boten sich viele seiner Akteure für ein Sonderlob an. So Lukas Kallenbach, der mit seinem Strafraumtreffer für das 1:0 gesorgt (14.) und damit die Weichen auf Sieg gestellt hatte. In der 25. Minute kam der elegante Angreifer noch mal zur Sache und erhöhte auf 3:0. Ebenfalls zwei Treffer erzielte der unermüdliche Enrico Wolf. In der 20. Minute „stocherte“ er nach einer Ecke den Ball zum 2:0 ins gegnerische Tor. Und beim 4:1 ließ er den jungen ASV-Torhüter ziemlich alt aussehen. „Es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen“, sagte Wolf nach der Partie und strahlte dabei übers ganze Gesicht.

Überraschungsmoment

Als Denker und Lenker setzte sich wieder Dennie Reh in Szene. Der Hohenecker Spielmacher bereitete die ersten drei Treffer vor und krönte seine Leistung mit einem traumhaft sicher verwandelten Foulelfmeter zum 5:1 in der 79. Minute. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, wenn die Hohenecker zielstrebiger zu Werke gegangen wären. Doch zeitweise begnügten sie sich damit, dem Gegner ihre technische Überlegenheit zu demonstrieren, und verloren dabei das gegnerische Tor aus den Augen. Die einzige Überraschung in dieser einseitigen Partie erlebten sie, als kurz vor Ende der ersten Halbzeit der Ball nach einer Ecke direkt in ihrem Tor landete und der ASV so auf 1:3 verkürzte.

„Viele unserer Spieler haben noch nicht auf diesem Niveau gespielt“, erklärte Kelly Botha die hohe Niederlage seines Teams. An ihm, dem Defensivchef der Gäste, lag es nicht. Von eindrucksvoller Statur, vergleichbar mit Bud Spencer, kämpfte er und versuchte alles, um die Abwehr zusammenzuhalten. Was ihm aber nicht gelang. Die Hohenecker zeigten keine Angst vor ihm und bestachen einmal mehr durch ihre Kaltblütigkeit in Sachen Chancenverwertung.

19 Treffer

Das taten sie zuvor schon in den vier anderen Partien der Abstiegsrunde. Insgesamt trafen sie 19 Mal ins gegnerische Tor. Keiner ihrer Konkurrenten vermag da mitzuhalten. Ihren bisher höchsten Sieg feierten sie zu Hause gegen den Tabellenletzten DJK-SV Phönix Schifferstadt, den sie mit 7:2 besiegten. Ihre nächste Partie bestreiten sie am kommenden Sonntag beim FC Bienwald Kandel. Im Hinspiel gelang ihnen ein 4:1-Sieg. Dass sie mit breiter Brust ins Rückspiel gehen werden, versteht sich nach den bisherigen starken Auftritten von selbst.