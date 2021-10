Morlautern. Mit einem Werner-Kohlmeyer-Weg ist in Morlautern demnächst nicht zu rechnen. Der Ortsbeirat habe zwar das Recht zur Straßenbenennung im Ortsteil, sei dabei aber über Jahre seit der ersten Antragstellung stets übergangen worden, schilderte Antragsteller Harald Brandstädter (SPD) in der Sitzung des Ortsbeirats.

Stattdessen seien Häuser in der ursprünglich von seiner Fraktion dafür vorgesehenen Verlängerung der Straße Kieferberg inzwischen weiter fortlaufend nummeriert worden. Seinen Vorschlag, einen Weg zwischen Walter-Kolb- und Freiherr-vom-Stein-Straße nach dem Fußballer zu benennen, zog der Ortsvorsteher Alexander Lenz nach kurzer Diskussion zurück. Auf eine Straße im Neubaugebiet wollte sich der Ortsbeirat vorerst nicht festlegen. Es wurde entschieden dran zu bleiben, so dass irgendwann auf jeden Fall in Morlautern eine Straße nach Werner Kohlmeyer benannt werden könne.