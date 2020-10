Die Stadt Kaiserslautern hat am Donnerstag nach einer Sitzung des Krisenstabs den Weihnachtsmarkt und den verkaufsoffenen Sonntag abgesagt. Sie zog damit Konsequenzen aus den Beschränkungen, die Bund und Länder am Mittwoch als Folge der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen für November angeordnet haben.

Der Weihnachtsmarkt wäre normalerweile am 23. November, einen Tag nach dem Totensonntag, gestartet. Mit dem Weihnachtsmarkt entfällt auch der verkaufsoffene Sonntag, der am 29. November stattgefunden hätte. Verkaufsoffene Sonntage sind an konkrete Veranstaltungen, wie etwa Märkte, gebunden. Um den verkaufsoffenen Sonntag in der Corona-Pandemie hatte es bereits eine politische Auseinandersetzung gegeben.