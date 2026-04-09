Ein 58-jähriger Mann hat am Mittwochmittag eine Restaurant-Angestellte angegriffen. Der Vorfall ereignete sich in der Merkurstraße, nachdem der Mann von der 28-jährigen Mitarbeiterin „To-Go“-Besteck verlangt hatte. Als sie ihm erklärte, dass das Lokal solches Besteck nicht anbietet, reagierte er aggressiv. Nach Angaben der Polizei schüttete der Mann der Frau sein Getränk über und griff sie körperlich an, nachdem er aus dem Restaurant verwiesen wurde. Die Angestellte erlitt dabei leichte Verletzungen, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht notwendig. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.