Nach einem Auf und Ab in der Rundenvorbereitung starten die jungen Roten Teufel am Sonntag in die erste Saison der U19-DFB-Nachwuchsliga. Als erster Gegner wartet mit dem 1. FC Köln kein Unbekannter auf die Mannschaft von Trainer Eimen Baffoun.

Im neuen Format der DFB-Nachwuchsliga geht es für die Roten Teufel zunächst in einer Vorrunde gegen regionale Gegner, ehe sich die Gruppe in Liga A und Liga B spaltet. Einzig die ersten Drei landen