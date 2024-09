Mitgliederzuwachs im Verein ist eigentlich eine super Sache. Das sehen die Verantwortlichen der Bogenabteilung im Trend- und Funsport-Club (TFC) Kaiserslautern genauso. Doch sobald der Winter kommt, gehen die Trainingsmöglichkeiten aus. „Wir stoßen an Grenzen“, sagt Andreas Uhrich von der Bogenabteilung des TFC. Heißt: Die Abteilung kann nicht mehr jedem Schützen dieselben Trainingsmöglichkeiten bieten.

Im Frühjahr, Sommer und Herbst läuft alles rund: Die Anlage des TFC in der Hohenecker Straße bietet den Schützen ideale Bedingungen – egal ob im 3-D-Bereich oder im Training an den Schießscheiben. Auf dem weitläufigen Gelände ist das Üben im Winter eine eher zähe Angelegenheit. Deshalb kommen die Scheiben in der kalten Jahreszeit in eine Halle, und da geht es mit den Problemen los. Der TFC verfügt über keine eigene Halle. Somit stehen die Bogenschützen in der Reihe aller Vereine, die auf Nutzungszeiten in Lautrer Sporthallen angewiesen sind. Und in Sachen Hallennutzung klemmt es in Kaiserslautern schon länger. Es gibt zu wenig Hallenflächen, auf denen Vereine ihr Training anbieten können.

Trainingsnachfrage groß

„Wir müssen sogar über einen Aufnahmestopp nachdenken“, verdeutlicht Uhrich, was das gerade für den TFC bedeutet. Ein Aufnahmestopp in einem Lautrer Verein, der sich dem Breitensport verschrieben hat? Die Verantwortlichen sind sich einig: Das kann nicht sein. Deshalb wurde entschieden, neue Wege zu gehen. Der Bau einer eigenen Halle sei nicht geplant. Die Bogensportler suchten vielmehr Sponsoren und Unterstützer, die ihnen ihre Liegenschaften – zum Beispiel leerstehende Hallen oder ähnliche Räume – fürs Training zur Verfügung stellen und dem Verein dadurch unter die Arme greifen.

Vom olympischen Recurvebogen über Blankbogen und Compound-Bogen bis hin zum Feldbogen und Blasrohrschießen: Das Training sei von allen Altersstufen nachgefragt und keiner wolle nur einen „Halbjahressport“ ausüben. „Die Nutzung bestehender Räumlichkeiten wäre für uns eine wertvolle Unterstützung“, hofft Andreas Uhrich, dass die Bogenabteilung eine Möglichkeit findet, um auch im Winter in vollem Umfang Training anbieten zu können.

Kontakt

Sponsoren können sich mit Andreas Uhrich in Verbindung setzen unter Telefon 06374 9950800 oder per E-Mail an auhrich@t-online.de.