Seit der Spielbetrieb bei den Keglern ruht, tappen die Sportler im Dunkeln bei der Frage, wie es mit dem Sportbetrieb weitergeht. Obwohl die Corona-Verbote gelockert wurden, sehen die Kegler kein Licht am Ende des Tunnels. Wie gehen die Vereine, die auf Bundesebene spielen, mit dem Frust um? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt und so manches Überraschendes erfahren.

TSG Kaiserslautern (2. DKBC-Bundesliga)

„Große Hoffnungen auf eine Fortsetzung der Runde bestehen nicht mehr. So wie es aussieht, wird Plan C greifen, nach dem die beiden noch auszutragenden Spiele nicht mehr durchgeführt werden. Damit ist die Saison offiziell nach dem 16. Spieltag beendet“, informiert Pressewart Carsten Kappler. Nach diesem Szenario spielt das Zweitbundesligateam der TSG Kaiserslautern als Tabellenführer der Zweiten DCU-Bundesliga Nord/West in der kommenden Saison in der Bundesliga. Da das mit weiteren Fahrten und höheren Kosten eine neue Herausforderung ist, laufen bereits die Planungen, um für alle Fälle gerüstet zu sein. Obwohl bei den Frauen Tabellenführer SG Athena/PTSV Jahn Freiburg nicht aufsteigen möchte, hat der Tabellenzweite TSG Kaiserslautern kein Aufstiegsrecht.

Nachdem die komplette TSG-Anlage geschlossen ist, kann nicht trainiert werden. Das versuchen die Kegler mit einem individuellen Training in Form von Laufeinheiten zu überbrücken. Trotzdem ist das Präsidium ständig dabei, alles zu überprüfen, damit am Tag X alles wieder spielbereit ist. Geschäftsführer Ingo Marburger teilte mit, „dass die TSG trotz der aktuellen Lage auf finanziell soliden Füßen steht“.

SKV Old School Kaiserslautern (2. DKBC-Bundesliga)

Beim Aufsteiger ist die sportliche Situation eher bescheiden. „Wenn es nicht funktioniert, mit Plan A und B die Runde noch regulär zu beenden, greift Plan C, und das Old-School-Team muss absteigen. Das ist für uns sehr bitter“, sagt Pressewart Markus Wagner. Für ihn umso ärgerlicher, weil das Team in den verbleibenden beiden Spielen die gute Möglichkeit gehabt hätte, die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Ob der Sportbetrieb nach einem Abstieg weitergeht, steht in den Sternen. Im Team befinden sich Spieler, die für Erst- und Zweitligisten interessant sind. So unter anderem Nico Zschuppe. Der Old-School-Youngster gehört zum U23-Nationalkader. Er arbeitet voll motiviert daran, mit Laufen, bei Fitness-Workouts und auch mental mit großem Einsatz seine Kondition zu halten, um das große Ziel, die Weltmeisterschaft im November in Polen, zu erreichen.

Aber auch die anderen Aktiven bemühen sich, sich unter anderem mit Nordic Walking, Dart, Laufen, Fahrrad fahren oder auf dem Hometrainer fit zu halten. Ohne Training auf der Kegelbahn ist all das nicht optimal, um die Technik zu optimieren und zu festigen, findet Pressewart Markus Wagner.

Kegelfreunde Sembach (2. DCU-Bundesliga Süd)

Bei der Deutschen Classic-Kegler-Union steht noch immer der Beschluss, das aktuelle Sportjahr mit dem 16. Spieltag für beendet zu erklären und die Tabelle einzufrieren, ohne Auf- und Abstieg. Dagegen hat Stolzer Kranz Walldorf als Tabellenführer der Zweiten Liga Süd Einspruch erhoben, über den noch verhandelt wird. Für den Sembacher Pressewart Lukas Lamnek hat trotz aller Einschränkungen schlicht und ergreifend die Gesundheit aller oberste Priorität. „Somit“, sagt er, „tragen wir selbstverständlich jegliche Konsequenzen. Natürlich tun dabei die ausbleibenden Einnahmen aus unserer vereinseigenen Bewirtung weh. Es gibt ja aber auch das Angebot des Landes auf Corona-Soforthilfe. Diese werden wir vorerst aber nicht in Anspruch nehmen, da es uns wegen der eigenen Kegelbahn kostentechnisch nicht ganz so hart trifft, weil wir beispielsweise mietfrei sind. Da dank der Hilfe vom Sportbund Pfalz auch die Energieversorger Unterstützung zugesagt haben und Abschlagszahlungen verringern, konnte ein Teil der Belastungen auch reduziert werden.“

Die Kegelfreunde Sembach halten sich derweil individuell mit Work-outs, Joggen und Fahrrad in Eigenverantwortung fit.

SKC Mehlingen (2. DCU-Bundesliga Süd)

Bei den Mehlingern läuft es mit dem Trainingsersatz im Prinzip im gleichen unbefriedigenden Modus. Sorge bereitet den Verantwortlichen der Unterhalt der vereinseigenen Keglerstubb. Durch die Mitgliedsbeiträge und Werbeeinnahmen aus dem Saisonheft sind im sportlichen Bereich die Verbindlichkeiten weitgehend abgedeckt. Im geschäftlichen Bereich fehlen wegen des Ausfalls von Festen und Veranstaltungen größere Einnahmen. „Des weiteren“, so Pressewart Wolfgang Heß, „können wir nicht sagen, ob uns in der kommenden Saison noch alle Sponsoren im Saisonheft weiter unterstützen werden. Wir hoffen aber, dass keiner abspringt. Im Moment sparen wir Energiekosten ein, welche Auswirkungen das hat, wird sich aber erst nächstes Jahr zeigen, da im Moment die festgelegten Monatszahlungen weiterlaufen, die den Verein sehr belasten.“

Post SG Ludwigshafen/KL (2. DCU-Bundesliga Süd)

Fast schon untröstlich ist Sportwartin Birgit Müller: „Das Kegeln fehlt uns allen sehr, da ja nicht mal Training möglich ist. Meine Mädels und ich halten uns durch Joggen, Onlinefitnesskurse und lange Spaziergänge fit. Wobei allen klar ist, dass uns nach dem ersten Training ein mega Muskelkater erwarten wird.“ Nicht gerade erbauend findet sie, dass nicht absehbar ist, „wann wir überhaupt wieder eine Kugel in die Hand nehmen dürfen und wie der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Das Ungewisse nagt aktuell schon sehr an den Mädels. Aber davon sind ja gerade alle Bereiche des Lebens betroffen. Die Hauptsache ist, dass wir das alle gesund überstehen und es dann etwas mehr zu schätzen wissen, unseren Sport und die Gemeinschaft im Team wieder erleben zu dürfen.“

Viktoria Miesau (2. DCU-Bundesliga Nord)

Vom Tabellenfünften berichtet Sportwartin Monika Hirsch: „Momentan ist halt alles bescheiden. Trotzdem versuchen wir, das Beste daraus zu machen.“ Die Meldung zur neuen Runde 20/21 ist raus. Auch unter Vorbehalt, da die Termine ja trotzdem eingehalten werden müssen. In Bezug auf das Kegelcenter Landstuhl informierte sie, „soll es nach Rücksprache mit dem Eigentümer so weitergehen wie bisher, dass der KSV Landstuhl und Viktoria Miesau die Anlage nutzen können, da momentan kein Pächter in Sicht ist. Die Sportwartin hofft, dass sie und das Team bald wieder kegeltechnisch an die Kugel dürfen und die neue Saison rechtzeitig starten kann. Das einzige, was man momentan ja machen kann, ist Laufen gehen und Fahrrad fahren, damit man einigermaßen fit bleibt, aber optimal sei dies nicht.