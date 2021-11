In Kaiserslautern wird es zumindest vorerst keinen festen Impfstandort des Landes geben. Das Gesundheitsministerium gab gestern jene Krankenhäuser im Land bekannt, an denen Impfwillige ohne Termin eine Corona-Impfung erhalten können, ähnlich wie bisher im Landesimpfzentrum am Opel-Kreisel.

18 Standorte im ganzen Land wurden verkündet, das Westpfalz-Klinikum ist nicht darunter; in der Pfalz sind Neustadt (mit dem Marienhaus-Klinikum Hetzelstift) und Dahn (mit der Felsenland-Klinik) die beiden einzigen Standorte.

Eine Öffnung des Lauterer Impfzentrums, das bis Jahresende im Stand-by-Modus ist, ist laut Ministerium jedoch auch weiterhin nicht geplant. „Wir haben keine Meldungen von der Kassenärztlichen Vereinigung oder der Hausärzteschaft, dass die Praxen das Impfen nicht leisten könnten“, sagte Ministeriumssprecherin Franziska Schmitt auf Nachfrage als Begründung. Stattdessen wolle man in Regionen, die mit Impfstandorten schlechter versorgt sind, mehr Impfbusse einsetzen. Das Westpfalz-Klinikum hat sich am Mittwoch noch nicht öffentlich positioniert.