Der kommende Sonntag steht eigentlich im Zeichen der Kinder. Denn es ist Weltkindertag und der wird in Kaiserslautern seit 25 Jahren mit dem Kinderaltstadtfest gefeiert. Coronabedingt fällt es aus, dafür wird der Stockhausplatz symbolisch in „Platz der Kinderrechte“ umbenannt. Wieso in Kaiserslautern weit mehr als Symbolpolitik betrieben wird, erklären die Organisatoren.

Der Orts- und Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes, das SOS-Kinderdorf Kaiserslautern und das städtische Referat Jugend und Sport organisieren das Kinderaltstadtfest Jahr für