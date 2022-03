Zum Saisonschluss zeigte sich der SV Fischbach in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd von seiner kämpferischen Seite. Aber vergebens. Nach dem Hoffnung machenden Sieg über den BSV Eggenstein-Leopoldshafen unterlag man dem BC Offenburg. Damit war der schon fast die ganze Runde über drohende Abstieg für den SVF zur Gewissheit geworden.

Mit einem hohen Sieg im letzten Spiel beim BC Offenburg hätten die Fischbacher den drittletzten Tabellenplatz und damit das Saisonziel noch erreichen können. Aber die Chancen für sie als Außenseiter waren in diesem Kampf äußerst gering. Traten sie doch beim Tabellenzweiten an. Gegen dieses Topteam warfen sie noch einmal alles in die Waagschale, um auf den letzten Drücker den Abstieg noch abzuwenden. Doch es reichte nicht. Mit 2:5 mussten sie sich dem Favoriten geschlagen geben. Für die Fischbacher war es das erwartete, aber dennoch bittere Ende einer langen Saison, in der sie in 22 Spielen magere 14 Punkte sammelten und damit im Feld der zwölf Mannschaften den elften Rang belegten. Nur ein Team spielte eine noch schwächere Runde als sie, die TuS Neuhofen (9 Punkte).

„Enttäuscht“ sei er gewesen, aber auch froh, dass die Runde zu Ende war. So beschreibt Jonas Kehl seine gemischten Gefühle nach dem Spiel in Offenburg. Im letzten Match dieses Mannschaftskampfes hatte Kehl dem Spitzenspieler des BCO, dem Esten Karl Kert, gegenübergestanden und glatt in drei Sätzen den Kürzeren gezogen. Zuvor hatte er sich im ersten Herrendoppel an der Seite von Levin Henze nach hartem Kampf in einem Fünf-Satz-Match mit 15:13, 8:11, 10:12, 11:7 und 11:13 geschlagen geben müssen. Seine Teamkollegen David Eckerlin und Leander Adam hatten dagegen ihr Doppel in fünf Sätzen für sich entschieden (7:11, 11:13, 11:6, 12:10, 11:5).

Lob vom Gegner

Den zweiten Matchsieg für die Gäste verbuchte Eckerlin, der sich problemlos im zweiten Herreneinzel in drei Sätzen durchsetzte (11:7, 11:4, 11:9). Kämpferisch verliefen die beiden Damenpartien und das Mixed, in denen sich die Fischbacher jeweils in vier Sätzen geschlagen geben mussten. Beeindruckt vom Auftritt des SVF zeigt man sich beim BC Offenburg. „Sie haben uns gesagt, dass wir uns gut aus der Liga verabschiedet hätten“, so Jonas Kehl.

Ihre Hoffnung auf den Ligaverbleib hatten die Fischbacher am vorletzten Spieltag mit dem 5:2-Erfolg im Kellerduell beim BSV Eggenstein-Leopoldshafen am Leben gehalten. In diesem kampfbetonten Wettstreit gewann der SVF das erste Herreneinzel und das Mixed jeweils in fünf Sätzen. Jonas Kehl setzte sich mit 9:11, 11:7, 7:11, 11:4 und 11:4 durch, und Leander Adam/Aileen Krein gewannen mit 15:13, 9:11, 11:8, 6:11 und 12:10 die Oberhand.

Eindrucksvolles und Schmerzhaftes

Vier Sätze zum Sieg benötigte Louisa Marburger im Dameneinzel (5:11, 11:8, 11:8, 11:8). Dagegen stand im Damendoppel für sie und ihre Partnerin Lena Germann am Ende eine schmerzhafte Fünf-Satz-Niederlage (4:11, 13:11, 8:11, 11:9, 8:11). Schnell und eindrucksvoll, nämlich in drei Sätzen, holte sich David Eckerlin den Sieg im zweiten Herreneinzel (11:3, 11:2, 11:9), und auch im zweiten Herrendoppel machte er zusammen mit Leander Adam kurzen Prozess (11:4, 11:4, 11:9).

Durch diesen überzeugenden Mannschaftssieg verkürzte der SVF den Rückstand auf den oberen Tabellennachbarn Eggenstein-Leopoldshafen auf zwei Punkte und hatte so noch die Möglichkeit, im letzten Spiel mit einem Sieg über Offenburg den BSV vom drittletzten Platz zu verdrängen. Aber dieses Happyend war dem SVF in dieser für ihn so schwierigen Saison nicht vergönnt.