WR Security muss nicht die schlechteste Lösung sein, um die Schulbuchausleihe abzuwickeln.

Mit Büchern hatte das Unternehmen, das vor allem Großveranstaltungen stemmt, zwar noch nie etwas zu tun. Logistik aber kann das Team von Michael Blauth. Also: Einfach mal machen lassen.

Dennoch bleibt es dabei, dass Schuldezernentin Anja Pfeiffer und ihre Leute vom Schulreferat bei dem Thema kein gutes Zeugnis verdient haben. Es war ein Fehler, 2023 die Schulbuchausleihe gleich für vier Jahre auszuschreiben und an Firmen in Sachsen und Co. zu vergeben. Es wurde gar nicht erst der Versuch unternommen, den lokalen Buchhandel zum Zuge kommen zu lassen. Und obwohl Thalia den Dienstleistungsvertrag mit der Stadt schon im Januar gekündigt hatte, wurde erst am Montag eine Nachfolgelösung präsentiert. Reichlich spät!