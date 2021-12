Die CDU-Fraktion ist mit ihrem Anliegen gescheitert, 100.000 Euro für die Installation einer Videoüberwachung des Rathausvorplatzes in den Doppelhaushalt 2022/23 aufzunehmen. Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) verwies dabei auf die Rechtslage, die solch eine Überwachung nicht zulasse. CDU-Sprecher Manfred Schulz kritisierte dagegen den fehlenden politischen Willen.

Mit 100.000 Euro könne man die Videoüberwachung anschaffen, montieren und in Betrieb nehmen, erläuterte Schulz im Haupt- und Finanzausschuss. Entweder auf dem Rathausvorplatz oder einem anderen Platz in der Stadt. „Selbst der größte Wunsch ersetzt nicht die Rechtslage“, hielt Bürgermeisterin Kimmel dagegen. Auf öffentlichen Plätzen sei die Polizei für solche Dinge zuständig. Man folge deren Argumentation, dass es durch eine Videoüberwachung lediglich zu einem Verdrängungswettbewerb kommen würde. Zumal der Landesdatenschutzbeauftragte solchen Bestrebungen eine Absage erteilt habe. Besser sei es, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Eine Sichtweise, der auch die SPD und die FWG folgten. Obgleich FWG-Sprecherin Gabriele Wollenweber schilderte, dass sie auf dem Platz gerade zuletzt eine Schlägerei zwischen sechs, sieben Menschen beobachtet hatte. „Ich habe noch überlegt, ob ich dazwischen gehe, aber ich war allein“, sagte die FWG-Sprecherin, die anregte, über eine bessere Beleuchtung mancher Bereiche des Rathausvorplatzes nachzudenken.

Schulz fordert Veränderung bei der Gesetzeslage

Manfred Schulz verteidigte den CDU-Antrag. Schaue man sich Umfragen an, sehe man, dass die Bevölkerung solchen Maßnahmen gegenüber aufgeschlossen ist. Im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz sei, wie der Name schon sage, nicht allein die Polizei genannt, wie der CDU-Sprecher im Nachgang gegenüber der RHEINPFALZ erläuterte. Für Schulz ist unter anderem der Platz vor dem Rathaus ein Kriminalitätsschwerpunkt. Rauschgiftdelikte werden womöglich durch Kameras verdrängt, Gewalttaten aber nicht. Dafür suche man sich nicht erst eine dunkle Nebenstraße, sondern sie fänden dort statt, wo es Auseinandersetzungen gebe. Dass es in Sachen Videoüberwachung zu Konflikten mit dem Landesdatenschutzbeauftragten kommen könnte, wollte Schulz gar nicht bestreiten. Es sei dann aber an den politisch Verantwortlichen, das Gespräch zu suchen und die Situation vor Ort zu schildern. Schulz, der im März für den Landtag kandidierte, hatte schon damals gefordert, die Gesetzeslage so anzupassen, dass die Kommunen beim Thema Videoüberwachung mehr Spielraum bekämen.

Eine Mehrheit fand er mit seinen Argumenten im Haupt- und Finanzausschuss allerdings nicht. Die Bereitstellung von 100.000 Euro wurde mit sechs zu neun Stimmen abgelehnt.