Im ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison empfängt die U19 des 1. FC Kaiserslautern am Samstag den VfR Wormatia Worms. Anpfiff ist um 13 Uhr im Sportpark Rote Teufel. Die U17 startet am Sonntag beim SV Gonsenheim in die B-Junioren-Regionalliga Südwest.

Während die Lauterer U19 zum Liga-Auftakt einen 4:1-Sieg beim Ludwigshafener SC landete, feierte die Wormatia ein 7:1-Schützenfest gegen den FC Wiesbach. „Die Wormatia leistet seit Jahren