Die Situation bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen in Kaiserslautern hat sich etwas entspannt. Zwei Gemeinschaftsunterkünfte werden bis Herbst geschlossen, kündigte Oberbürgermeister Klaus Weichel an.

Auf Antrag der AfD-Fraktion hat sich der Stadtrat am Montag mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt. Unter anderem hatte die Fraktion die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob Container zur Unterbringung von Geflüchteten aufgestellt werden könnten. Laut Fraktionssprecher Dirk Bisanz würden dann „Bestandsgebäude nicht länger belegt“. OB Weichel legte vorhandene Planungen offen: Bereits im Herbst 2015 habe man für eine Notunterkunft für rund 100 Menschen einen Standort gesucht und auf dem Euler-Gelände in der Vogelwoogstraße gefunden. Die Verwaltung habe zwei Varianten geprüft: eine Systemhalle oder ein Containerdorf.

Beide Varianten seien vom Tisch. Stattdessen sei die Halle des früheren Ökotrupps der Stadt ausgebaut worden, die im Notfall 102 Menschen eine Unterkunft bieten könne. Doch das sei derzeit nicht benötigt, die Halle ist im „Stand-by-Betrieb“.

Wie Weichel ausführte, seien von gut 650 Ukraine-Flüchtlingen in der Stadt etwa 200 in Gemeinschaftsunterkünften, alle anderen hätten auf dem privaten Wohnungsmarkt etwas gefunden. Weichel: „Die Burgherrenhalle läuft aus bis September, ebenso die Gartenschauhalle.“ Sozialdezernentin Anja Pfeiffer ergänzte, dass das unter anderem möglich ist, weil in anderen Gemeinschaftsunterkünften die Kapazitäten erhöht worden seien.

Die AfD forderte den Oberbürgermeister außerdem dazu auf, die „Erklärung der Stadt zum ,sicheren Hafen’“ zurückzunehmen, da sie eine „öffentliche Bewerbung zur Aufnahme von Flüchtlingen“ sei . Dem erteilte Weichel eine deutliche Absage: Man habe sich damals aus humanitären Gründen für die Teilnahme entschieden, daran habe sich nichts geändert. Der Stadtrat schloss sich – mit Gegenstimmen der AfD und bei Enthaltungen der CDU – Weichel an.