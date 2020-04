Nun herrscht Klarheit bei den Gewichthebern in den Rheinland-Pfalz-Ligen. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte Rundenleiter Frank Linder mit, dass nach einer abschließenden Telefonkonferenz des technischen Ausschusses in dieser Woche die Runde 2019/20 „eingefroren“ wird.

Eigentlich sollten die Heber der KG Kindsbach/Rodalben am 28. März im Finale der Regionalliga in Trier Ehrang auf die dortige Kylltalheber treffen. Doch wurde diese Woche abschließend beschlossen, dass es in allen Ligen keine Meister und Absteiger geben wird.

„Wir wären nur Kanonenfutter“

Ein Aufstieg in die Zweite Bundesliga Gruppe A zu den Vereinen KSV Grünstadt, AV Speyer II, AC Mutterstadt II, KSC Schifferstadt, SC Pforzheim, KSV Lörrach und AC Germania St. Ilgen wäre nach Aussagen der KG-Verantwortlichen ohnehin nicht dringewesen. Die Begründung von KG-Trainer Ludwig Becker: „Für die Zweite Bundesliga sind wir zu schwach und nicht breit genug aufgestellt. Anstelle mit fünf Hebern wird dort mit sechs Aktiven gehoben. Da wären wir nur Kanonenfutter. Der Verband hat mit der Einfrierung richtig reagiert.“ In die gleiche Kerbe schlägt auch Ernst Schäfer, Vorstand des AC Kindsbach: „Der Aufstieg wäre im Moment für mich keine Perspektive, da enorme Kosten auf uns zukommen würden und wir unsere Amerikaner zu jeder Zeit verlieren können.“