Es ist absolut richtig, dass der Rat für den Erhalt des alten Schornsteins auf dem Pfaff-Areal gestimmt hat.

Das Pfaff-Gelände lebt von dem besonderen Geist, der dort noch spürbar ist. Auch wenn das Gelände irgendwann einmal vollständig entwickelt ist, muss erkennbar sein, dass an der Stelle einst Industriegeschichte geschrieben wurde. Mit jedem alten Gebäude, das an zentraler Stelle abgebrochen wird, richten die Verantwortlichen Schaden an. Weil das neue Quartier dann irgendwann beliebig wird.

Es muss allen klar sein, dass gerade der Mix aus Alt und Neu das Areal besonders macht. Vor diesem Hintergrund sind der Erhalt des markanten Schornsteins und die Rettung der alten Fassade, die zur Not in einen Neubau integriert werden kann, zwingend. Klar ist das teuer, aber Qualität hatte schon immer ihren Preis. Ein Abriss darf keine Lösung sein.