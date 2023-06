Fast 4000 Menschen haben sich an der fünften Lautrer Kehrwoche vom 17. bis 21. April beteiligt und die Stadt ein gutes Stück sauberer gemacht. Etwa eine Tonne Müll ist im Aktionszeitraum gesammelt und entsorgt worden.

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern hatte im Frühjahr erneut Kindertagesstätten, Schulen und Freizeitgruppen aufgerufen, achtlos weggeworfenen Abfall auf öffentlichen Flächen einzusammeln. Rund 3900 Menschen haben laut Stadtbildpflege zu Zange und Abfallsack gegriffen und in ihrem jeweiligen Wohn-, Freizeit- und Arbeitsumfeld für mehr Sauberkeit gesorgt. Das waren etwa 1100 Aktive mehr als bei der vorigen Reinigungswoche.

„Insgesamt haben 103 Gruppen an der stadtweiten Müllsammelaktion teilgenommen. Das zeigt das große Umweltbewusstsein und den starken Gemeinschaftssinn der Menschen in Kaiserslautern“, sagt Bürgermeisterin Beate Kimmel. Alle teilnehmenden Gruppen erhielten von der Stadtbildpflege eine Urkunde sowie ein Präsent. Darüber hinaus wurde unter allen Kindertagesstätten, Grundschulen und Jugendfreizeitgruppen jeweils eine Einrichtung ausgelost, die mit einem Geldpreis in Höhe von 200 Euro prämiert wurde.

Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler dankte allen, die tatkräftig bei der Reinigungswoche mitgeholfen hatten und hob den Einsatz der zahlreichen Kinder- und Jugendgruppen hervor: „Diese stellten fast drei Viertel aller Teilnehmenden und trugen in großem Maße dazu bei, dass wir etwa 1000 Kilogramm an Kleinstabfällen abgeholt haben. Auch einige größere, im Gebüsch abgestellte Gegenstände wie mehrere Autoreifen, Einkaufswagen, Fahrräder und Kühlschränke waren darunter.“

Für Kimmel ist die Reinigungswoche „eine wichtige Aktion, um die Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern zum Thema Sauberkeit zu sensibilisieren und für die richtige Entsorgung von Abfällen zu motivieren.“ Die Freiwilligen leisteten einen wertvollen Beitrag, damit „wir uns in unserer Stadt wohlfühlen“.