Von Zigarettenstummeln bis Autoreifen: Die Kehrwoche fördert allerlei Weggeworfenes zutage.

Rund 4200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich an der stadtweiten Reinigungsaktion „Lautrer Kehrwoche“ und haben etwa zwei Tonnen achtlos weggeworfenen Abfall in Kaiserslautern gesammelt. Dies teilt die Stadtbildpflege mit, die die Aktion koordinierte.

Die Teilnehmer entfernten unzählige Zigarettenstummel und To-Go-Verpackungen und fanden zudem illegal abgelagerte Autoreifen, Kunststoffeimer, Radkappen, Matratzen, Sitzkissen und ein Fahrrad, heißt es in einer Mitteilung. 125 Gruppen erhielten als Dank eine Urkunde und ein kleines Präsent.

200 Euro für drei Einrichtungen

Unter allen aktiven Kindertagesstätten, Grundschulen und Jugendfreizeiteinrichtungen wurde je eine Einrichtung mit einem Geldpreis ausgelost und bei der Stadtbildpflege Mitte Mai prämiert. Bürgermeister Manfred Schulz und Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler überreichten der katholischen Kita St. Theresia, der Theodor-Heuss-Grundschule und dem Jugendzentrum Kaiserslautern jeweils 200 Euro, eine Urkunde und ein Sachbuch zum Umweltschutz.

„Die Lautrer Kehrwoche hat erneut gezeigt, dass vielen Menschen im Stadtgebiet ein sauberes und lebenswertes Kaiserslautern am Herzen liegt“, sagte Schulz. Buchloh-Adler ergänzte: „Die Kehrwoche zeigt jedes Jahr, wie viel wir erreichen können, wenn wir gemeinsam für Sauberkeit sorgen.“