Seine Normalform hat das Regionalligateam der Kegelfreunde Sembach noch nicht erreicht. Das zeigte sich beim Landespokal im Spiel beim Rheinlandpfalz-Ligisten TSV Schott Mainz.

Die Kegelfreunde Sembach konnten ihr Pokalspiel in Mainz erst in der Schlussphase positiv gestalten. Mit 5:3 (19:12,5 Sätze, 3352:3295 Kegel) siegte Sembach mit einiger Mühe. Dies hatte der Medienbeauftragte Lukas Lamnek bereits im Vorfeld geahnt: „Beim eine Klasse tiefer agierenden TSV Schott Mainz steht uns durch unsere schwache Form ein hartes Los bevor“, hatte er prophezeit. Bei dem harten Kampf um den Einzug ins Final Four im April hatten die „Schotten“ auf ihrem harten Geläuf einen Heimvorteil, der die Sembacher bis zur letzten Kugel forderte.

Nach dem denkbar schlechten 0:2-Start von Lukas Lamnek (555) und Markus Tiedemann (549) gelang im zweiten Durchgang durch Mark Nickel (588) und Jannik Dorn (562) der 2:2-Ausgleich. Nachdem beim Schlussakkord Daniel Kudla (531) knapp das Nachsehen hatte, war Tobi Bauer (567) das Zünglein an der Waage, das den Sieg ausmachte. Nachdem er in der Vorwoche im Ligaspiel in Mutterstadt bei seiner letzte Kugel Pech beim Gassenschlag hatte, verwandelte er dieses Mal eiskalt den Matchball mit einem Neuner zum 5:3-Sieg. „Auch wenn die Leistung immer noch durchwachsen war, hoffen wir aus dem Erfolgserlebnis positive Energie für die nächsten Spiele ziehen zu können“, lautete das Fazit von Lukas Lamnek.