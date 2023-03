Der 1. Kicker Club Kaiserslautern (KCK) trat mit seiner Damen- und Herrenmannschaft am vergangenen Wochenende zum ersten Spieltag der Deutschen Tischfußball Liga (DTFL) in Hamburg an. Im Millerntor-Stadion auf St. Pauli sammelten beide Teams die ersten Punkte.

Die Damen um Teamkapitänin und Nationalspielerin Verena Rubel mussten aufgrund kurzfristiger Ausfälle umdisponieren. So reiste Nachwuchsspielerin Franziska Schank mit nach Hamburg und kam zu ihrem Erstligadebüt. Gegen die Titelfavoriten Kicker Crew Bonn und Löwen Hamburg setzte es deutliche Niederlagen (jeweils 2:12). Auch gegen das Altonaer Kicker Kollektiv (4:10) und den TFC Bamberg (3:11) konnte nur Verena Rubel mithalten. Doch die Damen holten gegen Roter Stern Köln-Mülheim (8:6) und Foosvolk Dortmund (9:5) zwei Siege. Das letzte Spiel gegen Eintracht Frankfurt gaben sie knapp ab (6:8). Die KCK-Damen sind Drittletzte und werden um den Klassenerhalt bangen müssen.

Die Herren starteten mit einem Unentschieden gegen den TFC Bamberg (7:7) und einem Sieg gegen Foosvolk Dortmund (10:4), bevor es eine 3:11-Niederlage gegen TFVS Freiburg setzte. Direkt danach sicherten Christof Rubel und Patrick Glocker in der Partie gegen Titelaspirant Boofken Münster durch ihren Erfolg im letzten Doppel den 8:6-Sieg. Die weiteren Ergebnisse: 7:7 gegen die Hannoverkicker, 4:10 gegen Koblenz, 5:9 gegen Maschinerie Hamburg, 7:7 gegen den SC Augsburg. Die KCK-Herren sind damit etwas hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, liegen aber in Reichweite zu den Play-off-Plätzen.