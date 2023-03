Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sämtliche Planungen im Karnevalclub Rot-Weiß waren umsonst. Drei Garden, zwei Funken samt dem Elferrat des Vereins finden sich ausgerechnet zu der Zeit in einer unerwünschten Ruhephase, in der die Fastnacht eigentlich erst so richtig hätte Fahrt aufnehmen sollen.

Keine Sitzungen, keine Treffen mit befreundeten Vereinen, keine Geselligkeit. „Man fühlt sich etwas stillgelegt“, beschreibt Vereinspräsident Peter Schwiewager die Situation.