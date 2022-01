Seit zwei Jahren vereitelt Corona vielen Hochzeitspaaren eine große Feier. Daran ist auch jetzt noch nicht zu denken – aber es gibt zumindest zwei wunderbare Gelegenheiten, sich ein unvergessliches ,,Schnaps“-Hochzeitsdatum zu sichern: den 02.02.2022 und den 22.02.2022.

Ob die Daten viele heiratswillige Pärchen ins Standesamt locken? „Da sieht es bescheiden aus“, wie Matthias Thomas, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf RHEINPFALZ-Anfrage sagt. „Fest terminiert haben wir drei Eheschließungen für den 02.02.2022 und fünf Eheschließungen für den 22.02.2022“, zählt er auf. Alles andere sei noch frei. „Da der Februar generell nicht zu den begehrtesten Eheschließungsmonaten zählt, hält sich die Nachfrage zu diesen Wunschterminen im Rahmen. Zudem spielt auch die derzeitige Corona-Lage eine Rolle. Viele Paare hätten die Hoffnung, dass sich diese im Sommer wieder verbessert und größere Hochzeitsfeiern möglich sind.“ Ein Hochzeitsansturm konnte bis zum Jahresbeginn jedenfalls nicht verzeichnet werden. „Brautpaare, denen das jeweilige Datum besonders wichtig war, haben bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt – also etwa sechs Monate im Voraus – die Anmeldung zur Eheschließung vorgenommen.“

In den vergangenen beiden Wochen erreichte die Stadtverwaltung nun noch die eine oder andere Terminanfrage für die „Schnapszahl“-Tage. Thomas: „Leider hatten sich die Paare aber zuvor noch gar nicht erkundigt, welche Unterlagen überhaupt für die offizielle Anmeldung der beabsichtigten Eheschließung erforderlich sind. Wegen eines gewissen Vorlaufs für die Eheschließung ist in diesen Fällen der 02.02.2022 leider nicht mehr realistisch“. Der 22.02.2022 sei mit fünf Eheschließungen jedoch bereits völlig ausgebucht. „Pandemiebedingt haben wir weitaus größere Abstände zwischen den einzelnen Trauungen einzuhalten, als vor der Pandemie. Dies ist Hygienemaßnahmen geschuldet, aber auch dem zeitlichen Aufwand für die Erfassung der Kontaktdaten und Kontrolle der Impf- beziehungsweise Testnachweise.“

Deutlich weniger Trauungen in den Pandemie-Jahren

Tatsächlich haben in den Pandemie-Jahren weniger Trauungen stattgefunden, als in den Jahren davor. „2020 wurden insgesamt 296 Trauungen durchgeführt, 2021 insgesamt 271. Damit lagen wir deutlich unter dem Schnitt der Vorjahre, in denen jeweils rund 360 bis 380 Trauungen pro Jahr zu verzeichnen waren. Insbesondere in den ersten Monaten der Pandemie gab es einige Absagen und verhältnismäßig viele Terminverschiebungen. Die meisten Eheschließungen waren immer dann zu verzeichnen, wenn von den Rahmenbedingungen her vieles möglich war, also verhältnismäßig viele Gäste an standesamtlicher Trauung und Hochzeitsfeierlichkeiten – abhängig von Gastronomie – teilnehmen konnten. Dies war jeweils in den Monaten Juni bis Oktober der Fall.“

Wer doch noch den Februar für eine standesamtliche Trauung nutzen will, muss weiterhin die aktuellen Auflagen in Kauf nehmen. Matthias Thomas klärt auf: „Die aktuell festgelegten Trauungen finden alle im Trauzimmer des Rathauses statt. Dort gilt aufgrund der Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung und des Hausrechts bis auf Weiteres: Das Brautpaar darf insgesamt sechs weitere Personen mitbringen. Für das Brautpaar gilt die 3G-Regel, für anwesende Gäste die 2G-Regel. Daneben gilt eine verschärfte Maskenpflicht – FFP2-Maske ist erforderlich –, von der lediglich das Brautpaar für die Dauer der Trauung ausgenommen ist. Sonderregelungen gelten für Minderjährige je nach Altersstufe.“

Neben dem Trauzimmer des Rathauses finden außerdem Trauungen im Teehaus des Japanischen Gartens statt – allerdings nur während der Saison von April bis Oktober. Und auch das Casimirschloss steht grundsätzlich – in Abhängigkeit von der jeweiligen pandemischen Lage – für die Durchführung von Trauungen zur Verfügung.