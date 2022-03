Ernüchterndes Wochenende für den SV Fischbach in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd. Der Tabellenvorletzte unterlag nicht nur in den beiden Mannschaftskämpfen gegen den TV Marktheidenfeld und den SV Fun-Ball Dortelweil II, sondern verlor auch noch Boden im Kampf um den Klassenverbleib.

Zwei Spieltage vor Saisonende bestehen kaum noch Rettungschancen für den Zweitligisten SV Fischbach. Die an sich schon schwierige Situation des SVF hat sich in eine fast aussichtslose verwandelt. Zum einen wegen der Niederlagen gegen Marktheidenfeld (1:6) und Dortelweil II (3:4) und zum anderen wegen des verlorenen Fernduells mit dem oberen Tabellennachbarn BSV Eggenstein-Leopoldshafen. Der nutzte nämlich am Wochenende seine Chancen. Er vergrößerte durch einen 5:2-Sieg über das Schlusslicht TuS Neuhofen und die knappe, einen Mannschaftspunkt einbringende Niederlage gegen die TuS Schwanheim (3:4) seinen Vorsprung gegenüber dem SV Fischbach auf vier Punkte. Damit muss der SVF seine schwache Hoffnung begraben, am vorletzten Spieltag mit einem Sieg im direkten Duell mit dem BSV an diesem vorbeiziehen zu können. Auch im Falle eines hohen Sieges (7:0, 6:1) blieben die Fischbacher hinter Eggenstein-Leopoldshafen.

Trotz dieser miesen Ausgangslage besteht für den SVF noch eine klitzekleine Rettungschance (vorausgesetzt, es steigen nur zwei Mannschaften ab). So müsste am letzten Spieltag der BSV gegen den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II verlieren und der SVF gegen den Ligazweiten BC Offenburg gewinnen. Letzteres ist zwar nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich.

Kampflos Punkte abgegeben

Die Zeichen stehen also auf Abstieg für den SVF, der im Spiel gegen Marktheidenfeld zwei Punkte kampflos an die Gäste abgab. Nach Louisa Marburgers kurzfristiger Absage sollte Julia Kehl das Dameneinzel und mit Aileen Krein das Doppel spielen. Doch sie verletzte sich beim Einspielen und musste passen. Klar, dass der SVF am Ende eine hohe Niederlage kassierte, gegen ein Gästeteam, das, so der Fischbacher Spieler Jonas Kehl, „in Bestbesetzung angetreten war“. Den einzigen Matchsieg für das Heimteam holte David Eckerlin im zweiten Herreneinzel, das er mit 11:5, 11:3, 10:12 und 11:6 für sich entschied.

Auch im Mannschaftskampf gegen den SV Fun-Ball Dortelweil II war Eckerlin erfolgreich. Glatt in drei Sätzen (11:7, 11:4, 11:0) gewann er das zweite Einzel und war auch mit Leander Adam im ersten Herrendoppel siegreich (13:11, 11:5, 6:11, 11:7). Auch im Mixed bewies Adam seine starke Form und landete mit seiner Partnerin Aileen Krein einen Viersatzsieg (11:9, 12:10, 11:13, 11:6).