Das hätte schlimm ausgehen können: Eine Radfahrerin beobachtete am späten Montagnachmittag einen Jungen, der an einem Weg entlang des Waldes zwischen Katzweiler und Hirschhorn mit Feuer „spielte“. Sie informierte die Polizei. Als die Polizeistreife vor Ort ankam, hatte sich der unbekannte Junge schon auf und davon gemacht, die Beamten entdeckten aber am Wegrand noch eine verkohlte Stelle. Offensichtlich hatte der Junge dort gezündelt. Auch wenn im aktuellen Fall die Feuerstelle am Wegrand so isoliert lag, dass ein Übergriff der Flammen auf den Wald unwahrscheinlich gewesen wäre, warnt die Polizei ausdrücklich vor dem Spiel mit dem Feuer. Denn auch wenn es jetzt ein paar Tropfen geregnet hat, besteht nach wie vor erhöhte Waldbrandgefahr.