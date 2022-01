Da in Kaiserslautern und den umliegenden Gemeinden durch die unkontrollierte Vermehrung von unkastrierten Katzen immer mehr dieser Tiere verwildern und verelenden, ruft der Tierschutzverein Kaiserslautern alle Katzenhalter dazu auf, freilaufende Tiere kastrieren sowie durch einen Mikrochip kennzeichnen und registrieren zu lassen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, unterstützt der Tierschutzverein Kaiserslautern und Umgebung auch 2022 wieder finanziell schwächer gestellte Tierhalter mit einem Zuschuss zur Kastration ihrer Katze. Diese Beihilfe kann laut Verein im kompletten Kalenderjahr gewährt werden. Der Zuschuss ist vor Kastration der Katze beim Tierschutzverein zu beantragen.

Für die Kastration einer Kätzin zahlt der Tierschutzverein einen Anteil der Kastrationskosten in Höhe von 70 Euro, für einen Kater in Höhe von 40 Euro. Bei Nachweis der Bedürftigkeit erhält der Tierhalter einen Kastrationsgutschein zur Vorlage bei seinem Tierarzt. Voraussetzungen sind ein Wohnsitz in der Stadt oder im Landkreis Kaiserslautern sowie ein Nachweis über die Bedürftigkeit und der Personalausweis.

Nähere Auskünfte zum Kastrationszuschuss und zur Kennzeichnung und Registrierung von Hauskatzen erteilt die Geschäftsstelle des Tierschutzvereines unter Telefon 0631 3503666 oder per E-Mail an info@tierschutzverein-kaiserslautern.de.