Sie darf nie wieder ein Haustier halten: Wegen Tierquälerei ist am Dienstag eine 65-jährige Rentnerin von einem Strafrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern schuldig gesprochen worden.

Ihr legte die Staatsanwaltschaft zur Last, ihre Katze im Jahr 2020 in ihrer Wohnung im östlichen Stadtgebiet vernachlässigt zu haben. Das Tier habe an einer fortgeschrittenen, eitrigen Augenentzündung