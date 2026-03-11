Katrin Göring-Eckardt hat ihr Buch „Deutschland – lass uns reden“ in der Kaiserslauterer Friedenskapelle vorgestellt.

Die Autorin und Politikerin geht darin den Ursachen für die zunehmenden Ängste und wechselseitigen Feindbilder in den gesellschaftlichen Debatten nach. Dazu hat sie sich mit Menschen aus unterschiedlichen Lebensverhältnissen in ganz Deutschland unterhalten.

Als Politikerin spreche sie zwar ständig mit Leuten. „Aber mit Betonung auf ständig“, sagt Göring-Eckardt. Die Position des Gegenübers als gleichermaßen berechtigt zu akzeptieren und das reine Zuhören: beides sei ihr anfangs schwergefallen. Die 1966 in Thüringen geborene Parteipolitikerin hat nur mit Menschen gesprochen, die sie nicht gekannt hat. Dazu gehörten ein ostdeutscher Heizungsbauer, eine alleinerziehende Mutter und ein frustrierter Jugendrichter. Jeder Gesprächspartner habe von der eigenen Erfahrung mit Ohnmacht gegenüber überbordender Bürokratie, Existenzängsten oder Überforderung im Alltag berichtet.

Die Wut des Heizungsbauers

Die Grünen-Abgeordnete, die seit 1998 im Bundestag sitzt, spricht von der anfänglichen Wut des Heizungsbauers beim Gespräch. Aber auch davon, wie sich schließlich „die Wut des Wütenden, aber auch meine Wut auf den Wütenden verringert hat: „Diese Erfahrung hat mich überrascht“, sagt sie. Und fragt: „Warum gerät ein System so sehr ins Ungleichgewicht?“

Auf der Suche nach Antworten liefert ihr eine befreundete Psychologin mit dem Phänomen der sogenannten Verbitterungsstörung einen möglichen Erklärungsansatz. Diese Verbitterung habe sich in Zeiten der Pandemie noch einmal verstärkt. Sinnvoll sei das Hineinversetzen in die Rolle des Gegenübers: „Aus parlamentarischer Sicht hieße dies, sich zu fragen, ob der oder die Andere nicht auch recht haben könnte“, so Göring-Eckardt.

Angst vor Veränderung

Das „Wurzelwerk der Wut“ sei vor allem die Angst vor Veränderung. Der Abstieg und die Zumutungen, die den vertrauten Alltag bedrohten. Der Film „Angst essen Seele auf“ (1974) von Rainer Werner Fassbinder lässt die Autorin feststellen: „Angefressene Seelen suchen Schuldige“. Was also tun, um dem entgegenzuwirken? Es empfehlen sich sogenannte „positive Mikrobegegnungen“: Unerwartete Freundlichkeiten wie ein Anlächeln oder spontane Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden könnten nachweislich zu mehr Frieden, weniger Angst und zu mehr Gemeinsamkeit beitragen.

Bei ihren Begegnungen mit Zugbegleitern oder Vertretern von Feuerwehr und Polizei hat sie Positives erlebt. Sie lobt, wie sehr sich diese oft über ihren Dienst hinaus für mehr Menschlichkeit und Ordnung einsetzten. Für die Politikerin heißt dies, sich nicht von der Wut und dem Geschrei übertönen zu lassen. „Es gibt viele wunderbare Menschen, die trotz aller Angst vor dem anstehenden Wandel positiv blieben. Wenn wir nicht den Wert erfassen und würdigen, den unsere Demokratie, unser Wohlstand und unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere Institutionen und unser Alltag haben, dann gewinnen am Ende diejenigen, die der Finsternis Macht geben wollen.“

Lesezeichen

Katrin Göring-Eckardt: „Deutschland, lass uns reden.“ Ullstein Verlag 2025, 256 Seiten, 23,99 Euro.