Mit ihrer derzeitigen Ausstattung sei die Kindertagesstätte in Trägerschaft der katholischen Kirche nicht in der Lage, die Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes einzuhalten. Dies teilte Ortsbürgermeister Marco Reschke (FWG) im Nachgang zur jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats mit. Eigentümer der Liegenschaft sei die Gemeinde. Der Rat habe deshalb einstimmig beschlossen, den Umbau der Küche und des Sanitärraumes unmittelbar in Angriff zu nehmen. Zudem hätten die neuesten Anforderungen für den Brandschutz eingearbeitet werden müssen. Vor allem deren Berücksichtigung sei für Verzögerungen verantwortlich gewesen. Noch im Februar werde nach den Worten Reschkes mit den Maßnahmen begonnen. Der Ratsbeschluss schließe auch die Auftragserteilung für die geforderten Gewerke ein.