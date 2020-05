Unter dem Motto „Besondere Zeiten verlangen besondere Ideen“ lädt die katholische Kirche an drei aufeinanderfolgenden Freitagen, am 15., 22. und 29. Mai, jeweils um 19 Uhr, zu Maiandachten in die Friedhofstraße 2 ein. Da Gottesdienste und Andachten noch nicht wieder innerhalb der Kirche stattfinden können, werden die Andachten im Freien, unter der windgeschützten Pergola hinter dem Pfarrheim abgehalten. Der Zugang erfolgt über den Parkplatz. „Wir werden dafür sorgen, dass man den nötigen Abstand halten kann. Ein Mundschutz muss getragen werden“, so Doris Rusch, Ansprechpartnerin der Pfarrei. „Da wir nicht singen dürfen, gibt es begleitende Musik vom Kassettenrecorder. Das wird bestimmt auch schön!“. Und für Überraschungen sei ebenfalls gesorgt.