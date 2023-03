Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es läuft für Katharina Albers. Ihre ehemalige Schule, das Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasium, zeichnete sie als Eliteschülerin des Jahres aus, und am selben Tag nominierte der Bundestrainer die Junioren-Vizeweltmeisterin im Teamsprint auf der Bahn für die Europameisterschaft der Erwachsenen in Minsk. Gerade ist sie am Umziehen, die neuen Möbel kommen, und am Sonntag hat sie auf der Bahn in Frankfurt/Oder eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt.

Katharina Albers strahlt übers ganze Gesicht. Gerade hat die Abiturientin des Heinrich-Heine-Gymnasiums aus den Händen von Andrea Brunnett von der Sparkasse einen Gutschein überreicht