Auf Asphalt zu laufen findet Katharina Adams langweilig. Die Weilerbacherin zieht es in die Alpen. Beim Trailrun Festival in Innsbruck hatte sie einen Gänsehautmoment.

Katharina Adams läuft zum Spaß die Alpen hoch und runter. Die Teilnahme am Innsbruck Alpine Trailrun Festival Anfang Mai war nicht ihre erste und schon gar nicht die letzte.

Sie läuft schon seit ihrem fünften Lebensjahr mit ihrem Papa. Die 28-jährige Katharina Adams aus Weilerbach kommt aus der Leichtathletik, und trotz eines kurzen Umwegs ins Ringen landete sie immer wieder beim Laufen. Trailrun ist für sie Spaß und Leidenschaft pur.

Verliebt in die Berge

Ihr Freund brachte sie vor sechs Jahren zum Trailrun. Gemeinsam gehen sie in die Berge. Von da an ist sie verliebt und schnell steht fest: Einmal im Jahr geht es nun zum Laufen in die Berge. Auf die Straße blickt sie seither nur selten zurück. „Für zehn Kilometer geht das, aber alles darüber ist auf Asphalt langweilig. Da sind die Berge einfach schöner“, erzählt sie. Adams hat ihre Freude an den Höhenmetern der Berge mit traumhaften Ausblicken über die Alpen gefunden.

Seit fünf Jahren läuft sie mindestens einmal im Jahr bei einem Trailrun mit. Der erste Lauf war in Ischgl, der Silvrettarun 3000. Seitdem geht es einmal im Jahr in die Alpen zum Höhenmeter sammeln und Aussicht genießen. 2025 kam sie durch Freunde zu dem Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Es ist eines der größten Trailrunning Events in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Halbmarathon mit 910 Höhenmetern

Auch dieses Jahr lief sie die Halbmarathon-Distanz, 910 Höhenmeter schaffte sie innerhalb von vier Stunden und 20 Minuten. Ihre Erwartung an sich selbst, „ins Ziel zu kommen, nicht gehen, sondern laufen“, hat sie innerhalb dieser Zeit erfüllt. Gemeinsam mit einer Freundin bewältigte sie die Strecke. Sie zogen sich immer gegenseitig den Berg hinauf und erfreuten sich an der „Wahnsinnsstimmung auf dem Festival“. Die beiden genießen die Natur. „Das lenkt auch einfach ab, wenn man nicht mehr kann“, so Adams. Als sie den letzten Abschnitt hinunterliefen, hörten sie schon, wie die Leute in Innsbruck rufen und klatschen. Für Adams war das „ein Gänsehautmoment“.

Katharina Adams will nächstes Jahr noch einmal an dem Alpine Trailrun Festival in Innsbruck teilnehmen, auch da ist ihr Ziel wieder, „eine persönliche Bestzeit zu laufen“.

Für die 28-Jährige ist dieses Jahr noch ein weiterer Lauf geplant, am 13. Dezember ist sie in Weisskirchen dabei, ein 15 Kilometer langer Trailrun mit 600 Höhenmetern. Sie erzählt, man könne zu der Zeit schon „ein bisschen Schnee erwarten“. Adams freut sich trotzdem auf die nächste Challenge.

Sie weiß aber auch, dass es Grenzen beim Laufen gibt. Die kann und will sie nicht mehr übertreten. Nach einer Teilnahme an dem 4x40-Kilometer-Nijmegenmarsch hat ihr „Körper nach der zweiten Etappe zugemacht“. Für Adams war das ein klares Stoppsignal. Es hieß für sie ab dann: „Nein, hier ist die Grenze“, und die überschreitet sie nicht. Sie will, „dass es mit dem Laufen für die nächsten Jahrzehnte noch hält“.

Startnummern als Andenken

Insgesamt hat sie schon an 17 verschiedenen Läufen teilgenommen, vier davon waren in den Bergen. „Die Startnummern sind ein schönes Andenken“ – Adams sammelt alle in einer großen Mappe und notiert auf der Rückseite ihre Zeit und die verschiedenen Höhenmeter.

Auch nächstes Jahr hat sie große Pläne: Den Großglockner mit 37 Kilometern will sie bewältigen und sich dafür noch etwas steigern. „Der hat ein gutes Höhenprofil, und man läuft einfach schön in den Alpen und sieht die ganzen Dreitausender,“ schwärmt sie . Diese Steigerung passt auch zu ihren Plänen, in der nächsten Zeit einen Marathon zu bewältigen. Es ist ihr „großes Ziel, mal einen zu laufen“, aber sie wird schauen, wie sie dafür trainieren kann, denn sie muss das alles mit ihrer Arbeit vereinbaren.

Die Liebe zum Laufen hat Adams von ihrem Papa, sie gingen immer gemeinsam laufen, bis er aufgrund einer neuen Hüfte nicht mehr konnte. Durch ihn entdeckte sie die Faszination der Höhe. Früher ließ er sie immer Berge hochsprinten – auch heute machen ihr die Höhenmeter Spaß.