Wie Videos in sozialen Medien dafür sorgen, dass ein Medizin-Präparat deutschlandweit ausverkauft ist, zeigte sich bei Elotrans: Die Elektrolyt-Glukose-Mischung ist ein Mittel gegen Durchfall, wurde jedoch im Internet als Kater-Killer gepriesen. Aber auch aus anderen Gründen sind immer mehr Medikamente nicht lieferbar.

Ein Wundermittel, das nach durchzechter Nacht dem Kater keine Chance lässt: Als solches machte Elotrans im Frühjahr plötzlich die Runde. Influencer machten vor, dass man nur ein Beutelchen des Mittels in Wasser aufgelöst zu trinken braucht, und schon bleibt das böse Erwachen am Morgen danach aus.

Tatsächlich hilft das Präparat, die schlimmsten Folgen des übermäßigen Alkoholkonsums zumindest zu reduzieren, wenn auch nicht gänzlich zu verhindern. „Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit und verstärkt die Mineralstoffausscheidung“, erläutert Apothekerin Anne Verlage von der Bännjerrück-Apotheke. Die Flüssigkeitsregulierung durch die Niere ist gestört, der Körper scheidet mehr Wasser als gewöhnlich aus – und damit auch nötige Mineralstoffe, also Elektrolyte. Eine solche Dehydrierung findet auch bei Durchfall oder Erbrechen statt. Präparate wie Elotrans oder das besonders für Kinder entwickelte Oralpädon führen diese Elektrolyte dem Körper wieder zu.

Die Wirkung als Kater-Killer verbreitete sich über Videos rasant. Und der folgende Run auf die Mittel sorgte dafür, dass sie innerhalb kurzer Zeit nicht nur in den Apotheken ausverkauft, sondern deutschlandweit nicht mehr lieferbar waren, wie Apotheker in Kaiserslautern bestätigen. „Ungefähr seit einem Dreivierteljahr“, verzeichnet Stephanie Weinmal-Paul, Inhaberin der Lutrina-Apotheke, den Lieferengpass, Christian Brand von der Apotheke am Schillerplatz hatte im Mai „noch einzelne Produkte im Verkauf“, auch in der Adler-Apotheke kann Matthias Longard nichts mehr anbieten.

Krankenhauseinweisungen bei Kindern, weil Elotrans weggekauft

Obwohl es bei immer mehr Medikamenten Lieferengpässe gibt, führen sie alle wie auch Julia Bark von der Fackeltor-Apotheke den Mangel bei Elotrans eindeutig auf das Social-Media-Phänomen zurück. Denn die Nachfrage stieg sprunghaft, es wurde sogar explizit wegen dieser Wirkung verlangt, erinnert sich Brand. Es ist apothekenpflichtig, aber rezeptfrei, und so könne man es den Kunden nicht verwehren.

Dass allerdings besonders kleine Kinder, die auf das Präparat dringend angewiesen sind, es wegen eines Internet-Hypes nicht mehr bekommen, erfreut die Apotheker überhaupt nicht. „Bei Kindern unter zwei Jahren kam es deshalb häufiger zu Krankenhauseinweisungen“, weiß Julia Bark, denn ohne Infusion wurde es lebensbedrohlich.

Inzwischen sei der Hype schon wieder vorbei, die Nachfrage habe abgenommen. „Entweder, weil sich rumgesprochen hat, dass es eh nicht lieferbar ist. Oder weil die Leute gemerkt haben, dass es eine blöde Idee ist, das Mittel jenen, die es wirklich brauchen, wegzukaufen“, mutmaßt Bark.

Ob aus erstem oder zweiten Grund: Auch Alternativen zum Selbermixen findet man inzwischen im Netz, meist wird eine Mischung aus Wasser, Fruchtsaft, Zucker und Kochsalz empfohlen. Neben dem sicheren Tipp gegen Kater, es beim Alkohol nicht zu übertreiben, raten die Lauterer Apotheker vor allem, viel Wasser zu trinken; „Mineralwasser ohne Kohlensäure“, schon zwischen den alkoholischen Getränken, denn der Flüssigkeitsverlust sei das Hauptproblem. Auch Essen sorge dafür, dass der Alkohol gar nicht erst so durchschlägt. Eine Magnesiumtablette oder auch eine Ibuprofen könne ebenso helfen.

Lieferengpässe nehmen seit vielen Jahren zu

Doch auch die Apotheker seien immer häufiger gefordert, Medikamente selbst herzustellen, „eine aufwendige, aber sehr sinnstiftende Arbeit“, sagt Bark. Denn „verstärkt seit der Pandemie, aber schon seit vielleicht acht bis zehn Jahren“ gebe es häufiger Lieferengpässe bei Medikamenten, wie ihre Kolleginnen und Kollegen bestätigen. Als Grund nennen sie übereinstimmend den steigenden Preisdruck: Die Präparate sollen so billig wie möglich sein, damit die Krankenkassen möglichst wenig Kosten übernehmen müssen. Dieser nach günstigstem Bieter festgelegte sogenannte Festpreis sei jedoch für viele Hersteller nicht mehr wirtschaftlich, „weshalb sie die Produktion einstellen oder ins Ausland, hauptsächlich nach China, verlegen“, wie Verlage beschreibt.

„Politisch gewollt“, nennt auch Bark diese Regulierung – die zur Folge habe, dass immer mehr Mittel nicht lieferbar sind, wie seit Längerem das nach der Chemotherapie indizierte Brustkrebspräparat Tamoxifen oder etliche Fiebersäfte für Kinder. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) listet aktuell über 290 „veröffentlichte Lieferengpassmeldungen“ auf seiner Seite im Internet auf. Ein Zustand, den sich Verlage früher nicht habe vorstellen können. Ist ein Mittel länger nicht verfügbar, „wird ein Import aus dem Ausland akzeptiert“, also von der Kasse übernommen.

Doch nicht nur Abhängigkeiten durch Globalisierung sorgen laut Bark für Engpässe. „Die Firma Ratiopharm produziert in Deutschland. Weil in der Corona-Zeit die Erkältungskrankheiten abgenommen haben, hat das Unternehmen die Produktion gedrosselt und Personal reduziert – und kann nun nicht mehr der Nachfrage gerecht werden.“