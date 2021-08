Für das Referat 37, zuständig für Feuerwehr und Katastrophenschutz, bedeutet die Corona-Pandemie eine starke Arbeitsbelastung. Parallel dazu laufen Vorbereitungen zur Zukunft der Feuerwehr.

Die Corona-Pandemie stellt die Feuerwehr vor viele Herausforderungen, berichtet Thomas Höhne, Leiter des Referats 37 und zuständig für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Gerade letzterer sei im vergangenen Jahr in seiner Bedeutung so sichtbar geworden wie selten zuvor. Die beiden Verwaltungsbeamten des Referats sind derzeit komplett mit der Pandemiebewältigung befasst. Dazu gehört unter anderem die Organisation des Impf- und des Testzentrums. „Die Kollgen leisten hervorragende Arbeit“, lobt Höhne.

Verwaltung mit großer Arbeitslast

Doch die starke Belastung durch den Katastrophenschutz hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit der Feuerwehr. Denn die Verwaltungsarbeit für diesen Bereich kann derzeit nicht zusätzlich geleistet werden. Eigentlich sollten die beiden Kräfte gerade für die Feuerwehr-Verwaltung eingearbeitet werden, doch das sei aktuell nicht möglich. Zur Verwaltungstätigkeit für die Feuerwehr gehört unter anderem die Prüfung der Einsätze auf Kostenerstattung sowie die Fahrzeugbeschaffung. Welche Fahrzeuge beschafft werden müssen und worauf es da zu achten gilt, sei eine sehr komplexe Angelegenheit. „Wir können nichts von der Stange nehmen, jedes Fahrzeug ist ein Unikat“, verdeutlicht Höhne. In diesem Bereich fehle es derzeit eindeutig an Personal.

Doch auch in anderen Teilen gebe es Engstellen – darüber seien die Fraktionen des Stadtrats in den vergangenen Monaten informiert worden. Konkret geht es dabei um zwei Punkte: den Bedarf von zwei neuen Feuerwachen im Osten und Westen der Stadt sowie die Notwendigkeit, neues Personal einzustellen. Die Beschäftigung mit dem Thema sei durch Corona in den Hintergrund gerückt. „Die Probleme sind aber immer noch da“, sagt Höhne.

Drei Feuerwachen für das Stadtgebiet

Hintergrund sind die gesetzlich vorgegeben Einsatzgrundzeiten, die sich in Zeiträume von acht, 15 und 25 Minuten staffeln. Ob sich die acht Minuten Einsatzgrundzeit überall in der Stadt überhaupt einhalten lassen, sei fraglich, berichtet Höhne. Realistisch seien zehn Minuten, mit denen auch andere Städte im Land planten. Doch selbst um diese Zeitspanne einhalten zu können, brauche es drei Feuerwachen im Stadtgebiet.

Der derzeitige Standort sei ideal und müsste um eine Wache im Westen – etwa auf Höhe des Opelkreisels – und eine im Osten im Bereich der Donnersbergstraße ergänzt werden. Da es in diesen Stadtteilen keine Freiwilligen Feuerwehren gebe, könne die Berufsfeuerwehr auf keine existierende Strukturen zurückgreifen, sondern müsse den Bereich selbst abdecken. In der bereits bestehenden Wache könnten künftig die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes zentral untergebracht werden.

Die Feuerwehr beschäftigt derzeit 116 Berufsfeuerwehrleute. Um die beiden zusätzlichen Wachen das ganze Jahr rund um die Uhr im Schichtbetrieb zu betreiben, wird es notwendig, weiteres Personal einzustellen. Wie hoch der Stellenbedarf genau ist, werde derzeit ermittelt. Im aktuellen Haushaltsplan seien für die Feuerwehr 18,5 zusätzliche Stellen vorgesehen, eine Bestätigung der ADD stehe allerdings noch aus. Diese Stellen werden der Feuerwehr sicherlich helfen, so Höhne, aber bei weitem nicht ausreichen, um die beiden neuen Wachen dauerhaft zu besetzen.

Mit diesem neuen Konzept stehe die Feuerwehr vor einem großen Umbruch, schildert Höhne. Dass nach 40 Jahren das Konzept angepasst werden müsse, sei allerdings kein Wunder, die Stadt habe sich in dieser Zeit stark verändert. Eine Organisationsuntersuchung soll den Bedarf genau ermitteln. Mit dem Abschluss dieser Untersuchung sei in eineinhalb bis zwei Jahren zu rechnen. Doch so lange mit der Umstrukturierung zu warten, sei nicht sinnvoll, erläutert Höhne.

Attraktiver Arbeitgeber in der Krise

Die Feuerwehr sei ein attraktiver Arbeitgeber, auf die letzten Stellenausschreibungen hätten sich sehr viele Bewerber gemeldet. Mit Blick auf die unsichere Wirtschaftslage derzeit seien vermutlich mehr Menschen bereit, einen etwas geringeren Verdienst in Kauf zu nehmen – im Tausch gegen die Arbeitsplatzsicherheit bei der Berufsfeuerwehr.

Der Alltag bei der Feuerwehr sei durch die Corona-Pandemie stark verändert worden. Bei der Freiwilligen Feuerwehr mussten mit Blick auf die Hygienekonzepte die Gruppen getrennt werden, die Übungen in Zugstärke fänden nicht mehr statt. Doch auch die Berufsfeuerwehr werde durch Corona ausgebremst, so gebe es derzeit keine Grundausbildungen und auch die Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule sei eingestellt. Das alles sei nicht förderlich für die Motivation, lasse sich aber schwer ändern, bedauert Höhne. Auch der tägliche Ablauf in der Wache sei anders als üblich. Die notwendigen Arbeitsabläufe unter Corona-Bedingungen zu gestalten, sei eine große Herausforderung.