„Was ist denn da in der Möllendorffstraße los?“, fragen sich die Anwohner am Samstagmorgen. Laute Sirenen, Blaulicht und jede Menge Einsatzkräfte – die Katastrophenschutzübung auf dem Gelände des Hohenstaufen-Gymnasiums ist in vollem Gange.

Seit der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 machte Kaiserslautern mit dem Slogan „Wer uns findet, findet uns gut“ Werbung. Damit ist jetzt Schluss: Künftig heißt es „Kaiserslautern – für den nächsten Schritt“.

Immer mehr Städte in der Pfalz unterstreichen ihre Besonderheiten mit Hilfe von individuellen Ampelmännchen. In der Sickingenstadt ist der Reichsritter ja allgegenwärtig – nur nicht an den Lichtsignalanlagen, wie die Ampeln im schönsten Behördendeutsch heißen. Doch wie sieht es im großen Jubiläumsjahr 2023 aus? Ist da vielleicht eine spezielle Figur geplant?

Erst kürzlich hat der neue rheinland-pfälzische Innenminister Clemens Hoch (SPD) die Isolationspflicht für Corona-Infizierte als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet. Wie denken die Verwaltungschefs im Landkreis über die häusliche Quarantäne?

Am Johann-Casimir-Platz hat Otterberg seinen „Stairway to heaven“, seine Treppe in den Himmel: Denn zum einen zeigt die Bemalung der 50 Stufen das Innere der Abteikirche, zum anderen offenbart der Blick von unten auf das obere Ende nur die Baumkronen und den Himmel. Wie das Kunstwerk bei den Gästen der Einweihungsfeier ankommt.