Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Wochen sind in und um Kaiserslautern immer wieder Katalysatoren von parkenden Autos abmontiert und gestohlen worden. Mal auf dem Mitfahrerparkplatz, aber auch in Autohäusern. Sind die Täter auf Ersatzteile aus, oder locken die darin verbauten Edelmetalle sie an?

Seit Juni vermeldete das Polizeipräsidium Westpfalz – allein für die Stadt Kaiserslautern – sechs Fälle gestohlener Katalysatoren. Wie Dirk Schöneberger von der Polizei sagt,