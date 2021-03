Auf Katalysatoren hatten es Diebe in der vergangenen Woche abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag mehrere Katalysatoren von abgestellten Autos. Die Fahrzeuge standen auf einem frei zugänglichen Gelände eines Kindsbacher Autohändlers im Industriegebiet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371/92290 entgegen.