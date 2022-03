Beim Budokan Karateverein Kaiserslautern, rund um das Trainerteam Marcus und Sandra Gutzmer ist derzeit ordentlich was geboten. Am Wochenende hatte Landestrainer Marcus Gutzmer den Landeskader Kata zu Gast in Kaiserslautern.

Der Lehrgang für die Altersbereiche Jugend, Junior, U21 sowie der Leistungsklasse fand in der Sporthalle der Lina-Pfaff-Realschule, dem Heim-Dojo des Budokan, statt und galt als Vorbereitung für die am 2. April in Rüsselsheim startende Landesmeisterschaft Hessen/Rheinland-Pfalz.

„Eine Woche später geht es zur DM der Leistungsklasse und im Parakarate nach Ludwigsburg“, sagt Marcus Gutzmer, der für den Budokan-Karateka Alexander Jordi Hoffmann-Molinas im Kata-Einzel sowie für die Kampfgemeinschaft der Mädels aus Rheinland-Pfalz (Franziska Dufft, Lea Gomolka, Ally Mack) gute Chancen sieht. Das Frauen-Trio hatte sich im vergangenen Jahr bei der DM in Berlin Platz zwei erkämpft.

Umfangreiches Programm

Der April steht laut Gutzmer ohnehin ganz im Zeichen des Kata-Karate. So geht es am 9. April für die Budokan-Sportler Annika Faul, Julian Hadizadeh, Sebastian Becker und Nadine Poh nach Schweden zur Swedish-Karate-Open, und am 29. April steht auf Zypern die Karate1 Youth League an.

Der Nachwuchs trifft sich zudem am 2. April in Kaiserslautern zum Shitoryu Kidscup in der Disziplin Kata, am 21. Mai folgt dann im Schulzentrum Süd die vom Budokan Verein ausgerichtete Karate-Landesmeisterschaft der Kinder und Schüler. „Der bewährte Barbarossa Cup wird ab 2023 wieder stattfinden“, so Gutzmer.

Der Chef-Kata-Landestrainer, Träger des 7. Dan, bekommt ab sofort Unterstützung von Sandra Gutzmer. Sie wurde zur Assistenztrainerin des Rheinland-Pfälzischen Karateverbandes in der Disziplin Kata berufen. Sandra Gutzmer (4. Dan) ist seit 2008 Frauenreferentin im Landesverband und seit 2012 dort auch Referentin für die Stilrichtung Shitoryu. Sie ist Inhaberin der A-Trainer- sowie der A-Prüferlizenz.