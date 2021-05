Die Kaiserslauterer Freibäder können am Mittwoch, 2. Juni, wie geplant öffnen, weil seit Sonntag die Bundesnotbremse nicht mehr greift. Der Kartenverkauf beginnt laut Stadtverwaltung bereits am Dienstag. Die Kassen in Warmfreibad und Waschmühle sind von 12 bis 18 Uhr besetzt. Im Gegensatz zum letzten Sommer sind in diesem Jahr auch wieder Saisonkarten erhältlich. Da die Freibadsaison wieder viele Besonderheiten aufweist, hat die Stadt auf ihrer Homepage einen Fragen-und-Antworten-Katalog zum Schwimmbadbesuch veröffentlicht. Dort können alle Badegäste ab Mittwoch auch die „Besucherampel“ einsehen, aus der hervorgeht, wie voll die beiden Bäder bereits sind.