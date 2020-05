Wer als Protestant die Liturgie in den Kartagen und an Ostern vermisst hat, dem bietet sich am Sonntag eine gute Gelegenheit, sie nachzuholen. Pfarrer Karl Graupeter hat sich dazu einen Schnelldurchgang durch die Passions- und Osterzeit einfallen lassen. Da gerade in dieser Zeit alle Gottesdienste entfallen sind, lädt er um 10 Uhr in der Pauluskirche auf dem Lämmchesberg zu einem „Aufholgottesdienst“ ein.

In etwa 50 Minuten sollen die Passion, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern noch einmal bedacht werden. Im Wechsel von Lesungen, kurzen Predigten, farbigen Paramenten, der alten und der neuen Osterkerze wird er den Besuchern einen außergewöhnlichen Gottesdienst bieten. Auf die „Pfälzer Ufferstehungspredigt“, die Graupeter gewöhnlich am Ostermontag hält, müssen die Gläubigen indes verzichten.