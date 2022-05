Pünktlich zum Wochenende kann die Karlstalschlucht bei Trippstadt am Freitag, 13. Mai, wieder geöffnet werden. Im April musste sie nach heftigem Schneefall aufgrund von Schneebruch gesperrt werden. Das Forstamt Johanniskreuz hat dafür gesorgt, dass der Weg wieder begehbar ist, teilt die Verbandsgemeinde Landstuhl mit. Der Fremdenverkehrsverein Trippstadt beteilige sich an den Kosten zur Wiederherstellung der Begehbarkeit der Schlucht. Die geworfenen Stämme und Kronen wurden soweit beseitigt, dass der Pfad wieder frei ist. Die Waldbesucher sollten jedoch weiterhin verstärkt auf die waldtypischen Gefahren achten. Durch die Trockenheit in den vergangenen Jahren und den aktuellen Schneebruch seien zahlreiche Äste in den Kronen abgerissen oder locker. Jeder betrete auf eigene Gefahr den Wald. Bei stärkerem Wind ist erhöhte Vorsicht geboten.