Weltklasse! Das schwedische Jazztrio um den Pianisten Daniel Karlsson begeisterte am Donnerstagabend im Cotton Club der Kammgarn und erinnerte in vielerlei Hinsicht an das legendäre Trio e.s.t. – klar, verspielt, originell, humorvoll und nicht zuletzt unwiderstehlich groovend. Ein Beweis für Skandinaviens Vorreiterrolle im Jazz Europas.

Ein Yamaha-Flügel, ein Mellotron und ein Synthesizer verschmelzen bei Karlsson zu einem einzigen Instrument – beziehungsweise immer wieder zu einem anderen,