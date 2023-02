In der Stadt fielen immer mehr Parkplätze weg, kritisiert Karl Pletsch, der mit seinem Imbissstand „Rolling Snack“ seit Jahren auf dem Lauterer Wochenmarkt vertreten ist. Als Beispiele führt der Unternehmer die Schneider- und Eisenbahnstraße, die Maxstraße und zukünftig auch das Areal am Casimirschloss an – überall gingen Parkplätze in der Innenstadt verloren. Gleichzeitig seien die Gebühren für die Parkplätze, die es noch gebe, erhöht worden. „Das hält die Kunden von der Innenstadt weg“, ist Pletsch überzeugt.

Sein Wunsch an die künftige Stadtspitze: Als Werbemaßnahme für die Innenstadt sollten ein oder zwei Samstage im Monat kostenfrei geparkt werden dürfen. Alternativ könnte auch die Parkkarte wieder eingeführt werden, die vor einigen Jahren abgeschafft wurde. Mit ihr war es möglich, eine halbe Stunde kostenlos in der Innenstadt zu parken. „Wir müssen wieder Frequenz in die Innenstadt bekommen“, verdeutlicht Pletsch.

Weiter könne der Wochenmarkt ohne viel Aufwand für die Kunden noch attraktiver gestaltet werden, ist der Unternehmer überzeugt. Die Erfahrung habe gezeigt, dass kleine Feste auf dem Wochenmarkt die Besucherfrequenz steigerten. „Es leben Menschen aus 140 Nationen in der Stadt. Wie wäre es, wenn wir einmal im Monat ein Länderfest feiern, mit Essen, Getränken und Folkloredarbietungen aus dem jeweiligen Land?“, stellt Pletsch eine konkrete Idee vor. Auch Vereine könnten sich auf diese Weise am Wochenmarkt beteiligen und sich vorstellen. „Das wäre kein großer Kostenpunkt, man müsste es aber werblich begleiten“, sagt Pletsch. Er ist überzeugt, dass sich so die Frequenz auf dem Wochenmarkt erhöhen lasse: „Da haben wir alle was davon“.

Die Serie

In einer kleinen Serie verraten bekannte Lautrer, was sie sich von dem künftigen Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin erhoffen.