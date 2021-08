„Für den Kaiserslauterer Wochenmarkt sind der Januar und der Februar nicht die beste Zeit. Das war schon immer so“, spricht Karl Pletsch, langjähriger Betreiber von Imbissständen unter dem Namen „Rolling Snack“, aus Erfahrung. Die Pandemie macht’s nicht besser.

Versicherungsbeiträge, Nachzahlungen an Energieversorger und andere Rechnungen nagen zu Jahresbeginn am Geldbeutel. Da nutzen manche Marktbeschicker die kühlen und unbeständigen Monate schon mal für eine Auszeit. Zusätzlich trage Corona dazu bei, dass es an Markttagen auf dem Stiftsplatz und der Königstraße ruhiger geworden ist. „Die Kunden sind vorsichtiger, sie achten auf Abstand und tragen Masken.“ Daran hielten sich auch die Marktbeschicker. Entsprechend den Auflagen für die Gastronomie verhielten sich auch die Betreiber von Imbissständen auf dem Wochenmarkt.

Seit November dürfe er kein Zelt mehr aufstellen, keinen Ausschank für alkoholische Getränke betreiben, keine Sitz- und Stehgarnituren anbieten. Selbst der Verzehr einer Currywurst sei am Imbissstand nicht erlaubt. „Die Kunden müssen vom Schälchen aus der Hand essen und dabei Abstand halten.“ Was Händlern und Kunden fehle, seien soziale Kontakte. Selbst wenn der Lockdown „hoffentlich bald“ vorüber sein wird, werde es nicht mehr so sein, wie es einmal war, befürchtet Karl Pletsch. „Lustig, locker und frei, das war einmal“, mutmaßt er. Corona werde den Alltag der Menschen verändern. „Viele werden mit angezogener Handbremse durchs Leben ziehen.“

Einen Umsatzrückgang hat der Betreiber von Imbissständen in der Königstraße und in der Merkurstraße vor dem Elektrofachmarkt Saturn zu verzeichnen. Der Großbrand, der Firmengebäude des Sanitätshauses Ank, des Reifenhandels ASC und Teile von Alnatura zerstört hat, habe in der Königstraße dazu geführt, dass die Parkplätze eingeschränkt wurden. „Für Kunden ein Grund, auf den gewohnten Imbiss zu verzichten.“ Mitte Dezember hat Karl Pletsch den Imbissstand vor Saturn schließen müssen. „Wo keine Frequenz mehr ist, fragt niemand mehr nach einer Bratwurst.“ Der Umsatzverlust um die Jahreswende habe ihm wehgetan. Mitarbeiter hat er in Kurzarbeit schicken, Aushilfen entlassen müssen. Wie es mit der Event-Schiene weitergehen wird, stehe in den Sternen, so Pletsch.