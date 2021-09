Professorin Karina Pallagst vom Fachbereich Raum- und Umweltplanung der Technischen Universität (TU) ist von Präsident Arnd Poetzsch-Heffter zur Gründungsbotschafterin ernannt worden. Sie soll helfen, den Gründergeist auf dem Campus weiter auszubauen und junge Menschen dazu inspirieren, ihre Ideen in eigenen Unternehmen zu verwirklichen.

An der TU Kaiserslautern gibt es mittlerweile neun Gründungsbotschafter in verschiedenen Fachbereichen. Sie bringen laut TU unter dem jeweiligen fachspezifischen Blickwinkel Aspekte der Gründungsförderung in Lehrveranstaltungen und Gremiensitzungen ein, stehen im Austausch mit den Studierenden, vernetzen die Fachbereiche untereinander und stehen zudem mit der Hochschule Kaiserslautern im Austausch. Im Sommersemester habe Pallagst sich zum Beispiel bei einem digitalen Workshop engagiert, bei dem Studierende Ideen und Konzepte erarbeitet haben, um Dörfer in der Region und die Mehrwerte der ländlichen Räume attraktiver und nachhaltiger zu gestalten. Sie freut sich auf die neue Aufgabe: „In Vorlesungen und Seminaren erlebe ich immer wieder, wie viele innovative und kreative Ideen Studierende haben. Diese aufzugreifen und in die Praxis umzusetzen ist wichtig.“

Für Professor Poetzsch-Heffter sei das Gründen ein wichtiges Thema: „Damit schaffen wir es, Entwicklungen und Innovationen aus der Universität hinaus in die Anwendung zu bringen, um langfristig neue Unternehmen in der Region anzusiedeln, Arbeitsplätze zu schaffen und Wirtschaftskraft zu fördern. Umso wichtiger ist es, dass wir an der TU Kaiserslautern mit einer Reihe von Fördermaßnahmen dabei helfen.“