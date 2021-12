Ein Jubiläum, das im ablaufenden Jahr 2021 kaum Resonanz gefunden hat: Vor 175 Jahren wurde in Kaiserslautern nach den Plänen von August von Voit die Fruchthalle errichtet. Wenn der Festsaal der Fruchthalle 2006, rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft, in neuem Glanz erstrahlte, war das dem unermüdlichen Einsatz von Karin Kolb zu verdanken. Als die CDU-Frau im Dezember eine im Auftrag vom damaligen Denkmalpfleger Dieter Burghaus freigelegte Musterachse des Festsaals zu Augen bekam, war sie angetan von dem, was sie sah. „Der Festsaal war damals in einem sehr schlechten Zustand“, erinnert sie sich.

Mit ihrem Vorschlag, zur Restaurierung des Festsaals einen Förderverein zu gründen, rannte sie beim damaligen Oberbürgermeister Bernhard Deubig und bei der Denkmalpflege offene Türen ein. Mit der Spende eines Lauterers über 10.000 Euro und mit elf Lauterer Bürgern gründete Karin Kolb im April 2002 den „Förderverein Fruchthalle“. Innerhalb von vier Jahren konnte der Festsaal nach den Plänen von August von Voit und dem zur Erstehungszeit mitwirkenden Architekten Leo von Klenze pünktlich zur WM 2006 fertiggestellt werden. „Jetzt hatte Kaiserslautern einen repräsentativen Saal, Gäste zur WM empfangen zu können.“ Entsprechend sei die Begeisterung der Lauterer über die gelungene Restaurierung in den Folgejahren gewesen. In nur vier Jahren habe der Förderverein 220.000 Euro aufgebracht.

Mit einem Restbetrag über 28.000 Euro hätten zusätzlich Türen und Treppenhaus renoviert werden können. Heute erinnert im Foyer der Fruchthalle eine Tafel mit den Namen von 800 Spendern an die Restaurierung des Festsaals im ersten Obergeschoß. Zwei Urenkel und 50 Nachkommen des Erbauers hätten sich in den Folgejahren von der gelungenen Restaurierung vor Ort ein Bild gemacht. Für Karin Kolb eine Erfolgsgeschichte, die ausschließlich Bürgerengagement zu verdanken sei. „So Leute braucht Kaiserslautern wieder“, sagt Kolb, die sich auch fast 20 Jahre später noch über ihre erfolgreiche Initiative freut. Karin Kolb wäre nicht Karin Kolb, hätte sie mit Freunden Jahre später nicht den Verein für Baukultur und Stadtgestaltung ins Leben gerufen. In dem setzt sie sich weiter für Kaiserslautern ein.