Die Karcherstraße ab der Einmündung Blücherstraße wird ab Montag, 3. August, für voraussichtlich zehn Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für Anlieger bleibt die Zufahrt ab Parkstraße bis zur Baustelle gewährleistet. Das hat die Stadtwerke Versorgungs AG mitgeteilt. Grund für die Sperrung ist die Anbindung ihres modernisierten Heizkraftwerkes an das öffentliche Netz. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

„Durch die Ferienzeit und die Straßensperrung am Viadukt in der Trippstadter Straße, ist das Verkehrsaufkommen in der Karcherstraße deutlich zurückgegangen. Deshalb haben wir beschlossen, die erforderliche Leitungsanbindung im Bereich zwischen der Blücher- und Parkstraße jetzt unverzüglich zu beginnen“, erklärt Markus Vollmer, Vorstand der SWK.

Alle aktuellen Baustellen der SWK sind unter swk-kl.de/baustelle einsehbar. Bei Fragen und Anmerkungen zu den Baumaßnahmen können Bürger eine E-Mail an baustelle@swk-kl.de schreiben.