Statt unter den olympischen Ringen in Tokio mit Volldampf zu kämpfen, trainiert Karateweltmeister Jonathan Horne daheim in Kaiserslautern auf einem abgespeckten Level. Dass die Olympiade wegen der Corona-Pandemie erst im kommenden Jahr stattfinden soll, hat ihn hart getroffen. Trost findet der werdende Vater im Kreis der Familie. Mit seiner Ehefrau Anna genießt er die freie Zeit in vollen Zügen.

Vergangenen Freitag wäre in Tokio die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gewesen. Karate stand zum ersten und vermutlich letzten Mal mit auf dem Plan dieser Spiele. Jonathan Horne, Karateweltmeister aus Kaiserslautern, wäre mit auf die olympische Matte gezogen. Wäre!

Corona hat bekanntlich alles durcheinandergewürfelt, die Karten neu gemischt und die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. Hart für einen Sportler wie Jonathan Horne. Der 31-Jährige hat seine Zeit, seine Kräfte, so ziemlich das ganze Leben auf seinen Traum, bei den Olympischen Spielen starten zu können, ausgerichtet. Dafür hat der im Kumite in der Gewichtsklasse plus 84 Kilo kämpfende Sportsoldat eine lange, harte Qualifikation hinter sich gebracht.

Anfang März war Horne eine einzige Karatefaser, der Körper schnell, die Techniken ausgefeilt, die Kondition bei 200 Prozent – und mit einem Mal stand die Welt des Sports einfach still, waren die Sportler gefangen in all der aufgebauten Energie, die nur darauf wartete, zur rechten Zeit geballt entlassen zu werden.

Training im Dojo

„Ich trainiere seitdem im Dojo und am Heinrich-Heine-Gymnasium“, berichtet Jonathan Horne davon, dass ein Hochleistungssportler seinen Körper nicht von einem auf den anderen Tag von 100 auf null runterfahren kann. Ein Muss, auch wenn die Gefühlsachterbahn, auf der Frust die zunächst dominierende Gefühlslage ist, zu nichts Lust macht. Klar, die Verschiebung der Olympischen Spiele war für ihn erst einmal ein Tiefschlag und ein Niederschmettern der eigenen Motivation. „Das war schon heftig“, fasst er in Worte, was eigentlich nicht geht. Wer sich minutiös auf den Tag X vorbereitet, der fühlt erst einmal den Boden unter sich schlingern, selbst wenn der Kopf sagt, die Gesundheit der Menschen ist viel wichtiger als es eine sportliche Veranstaltung je sein kann, und sei es das Spiel der Spiele.

„Das Leben geht weiter“, war Horne schnell wieder obenauf, hat das Unvermeidliche akzeptiert. „Was blieb mir übrig?“ Den Kopf in den Sand stecken, das war ohnehin noch nie die Einstellung von Deutschlands Vorzeigekarateka. „Bis Ende des Jahres sind alle Wettkämpfe abgesagt“, blickt Horne längst wieder nach vorne.

Zu Beginn der Pandemie sah er sich gezwungen, zunächst alleine zu trainieren. Seit den ersten Lockerungen ist sein langjähriger Trainer und Freund Uwe Schwehm wieder im Dojo seines Teikyo-Karate-Vereins in Kaiserslautern an seiner Seite. Unverzichtbar! Seit der Kraftraum im Heinrich-Heine-Gymnasium, seiner alten Sportschule, wieder auf hat, ist Horne auch dort regelmäßig zu finden. Ohne geht nicht. Dazwischen ist er Öffentlichkeitsarbeiter, gibt in kleinen und größeren Magazinen, unter anderem dem „Spiegel“, Interviews und steht vor der Kamera. Horne will seinen Sport, sein Karate, nach außen tragen. „Wir sind nur eine Randsportart“, setzt er alles dran, viele für sein Karate zu begeistern.

„Jonny absolviert momentan ein eher leichtes Bewegungstraining“, beschreibt Uwe Schwehm, was sich im Dojo des Teikyo-Karate-Teams derzeit abspielt. Kaderlehrgänge oder Trainingslager in fernen Ländern mit wechselnden Partnern, die finden selbstverständlich nicht statt. Muss halt der Trainer gerade stehen und einstecken! Zwar trainiert Horne täglich, allerdings mit abgespeckter Intensität. Logisch. „Keiner kann dauerhaft auf höchstem Level trainieren“, dosiert Schwehm das Training, hat dabei allerdings schon das Ende des Jahres im Blick. Dann wird Horne, was das Leistungstraining angeht, wieder Fahrt aufnehmen. Dann läuft es wieder das Olympiarad, das dann hoffentlich im Sommer 2021 auch ankommt. Ganz sicher ist sich da allerdings momentan noch niemand!

Leben und Sport

„Es ist wie es ist“, lässt sich Jonathan Horne sein Leben nicht vom Sport alleine diktieren. Nicht mehr! Im Gegenteil, der Weltmeister genießt es daheim in Kaiserslautern sein zu können, genießt das Joggen mit Hund, die Spaziergänge mit seiner Frau Anna. Im Herbst werden die beiden Eltern, das verschiebt für den Sportler so ziemlich alles, was vorher unumstößlich wichtig war. „Dass ich diese Zeit so intensiv miterleben darf, dafür bin ich sehr, sehr dankbar“, fühlt sich der werdende Papa gerade so richtig gut und irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch wenn der nun nicht Tokio heißt.

So gesehen hat Corona für den weltbesten Karatemann beim Mischen neuer Karten einen Joker bereitgehalten. Und Olympia? Muss sich hinten anstellen und kommt für Jonathan Horne nun halt erst nächstes Jahr dran!

Zur Sache: Teikyo-Karate-Team Kaiserslautern

Im Dojo des Teikyo-Karate-Teams Kaiserslautern ist dank des Sommerferienprogramms und dank der inzwischen erweiterten Lockerungen auch für den Kampfsport nachmittags wieder so richtig Betrieb. Während morgens Weltmeister Jonathan Horne und Karatetrainer Uwe Schwehm das Dojo für sich alleine beanspruchen, schnuppern nachmittags Kinder Karateluft.

„Wir haben insgesamt 60 Kinder, die am Sommerferienprogramm teilnehmen“, freut sich Schwehm über das Interesse am Karatesport. Aufgeteilt in vier Gruppen und unter Einhaltung der Hygieneregeln lernen die Kinder unter Anleitung von Schwehm und seiner Frau Mandy Böhmer-Schwehm, ebenfalls eine erfolgreiche Kämpferin und Trainerin, Karate in den Grundzügen kennen und hoffentlich schätzen. Das wünscht sich jedenfalls Uwe Schwehm. Sein Verein sei bislang mit einem blauen Auge durch die von Corona ausgelöste Krise gekommen.

Durch den Stillstand gab es laut Schwehm auch beim Teikyo-Team Einbußen, Ansprüche an die zur Verfügung gestellten Fördergelder gab es allerdings keine. „Wir sind durchs Raster gefallen“, nimmt es Schwehm gezwungenermaßen so hin. „Viele unserer Mitglieder sind uns treu geblieben.“ Das ist für ihn die schöne Seite an der schweren Zeit. „Einbußen ja, aber alles machbar“, fasst er die bisherigen Auswirkungen von Corona zusammen.