Karate ist Kontaktsport, vor allem aber ist es ein Hallensport, Karatetraining somit seit Monaten schwer händelbar. Aber es gibt immer einen Weg, wenn man nur will. Hat sich jedenfalls Marcus Gutzmer, Karatetrainer und seit 26 Jahren Vorsitzender im Budokan Karateverein gesagt und viele Hebel in Bewegung gesetzt, um seinen Karateschülern auch in Corona-Zeiten eine Trainingsmöglichkeit anbieten zu können. Mit gut 300 Mitgliedern ist der Budokan mit der größte Karateverein in Rheinland-Pfalz, und die hatten von jetzt auf gleich keinen Trainingsort mehr.

Es hat ihn manche Schweißperle gekostet. „Ich war schon verzweifelt, weil sich zunächst kein größerer Platz finden ließ“, gesteht Gutzmer, dass ihn