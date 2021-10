Jörn von zur Mühlen, langjähriger Präsident des Pfälzischen Kanuverbandes und erfolgreicher Trainer, ist von Ministerpräsidentin Malu Dreyer „für seine hervorragenden Verdienste um den Sport“ mit der Sportplakette des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Von zur Mühlen, der auch in Kaiserslautern am Gelterswoog für die Erfolge der Paddler verantwortlich zeichnet, hat in seiner Trainerlaufbahn neben Spitzensportlern wie Jochen Wiehn, dem Juniorenweltmeister, nationale und internationale Kanutinnen und Kanuten hervorgebracht. Viel wichtiger war und ist ihm allerdings schon immer die Basis und die Ausbildung der Kinder und Jugend sowie die Integration aller. Den jungen Menschen einen passenden Weg zu ebnen, das ist ihm als Trainer wichtig, genau wie die Freude am Sport zu erhalten. Als Präsident trägt er seit vielen Jahren den Kanusport in die Breite. Für all das ist er nun mit der Sportplakette ausgezeichnet worden.

Überrascht und erstaunt

Als Vereinsmensch durch und durch, für den sein Einsatz schlicht selbstverständlich ist, hatte er mit der nun erfolgten Auszeichnung so gar nicht gerechnet. „Als die Einladung kam, war ich echt überrascht und bass erstaunt“, freut sich der Präsident des Pfälzischen Kanuverbandes über die „persönlich sehr große Ehre“.

Mitte Oktober wurde Jörn von zur Mühlen erneut zum Präsident des Pfälzischen Kanuverbandes gewählt und will, angespornt von der Auszeichnung, den Kanusport auch weiterhin voranbringen.